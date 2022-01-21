Принцип «зарабатываем здесь - тратим там» уже не имеет права на существование - Президент РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане работа будет вестись по двум направлениям – возврат капитала в страну и постановка барьера для оттока финансов в офшоры. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с представителями бизнеса, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Правительству следует провести анализ исполнения инвестобязательств. В современных условиях, когда борьба за иностранные инвестиции обострилась, нам нужно в гораздо большей степени полагаться на внутренние резервы. Речь, конечно, идет о средствах отечественных компаний. Если вы увязываете свое будущее именно с Казахстаном, то должны реинвестировать свои средства в нашу страну. В этом состоит ваша социальная и политическая ответственность перед Казахстаном. Принцип «зарабатываем здесь – тратим там» уже не имеет права на практическое существование», - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства подчеркнул, что работа будет вестись по двум направлениям.
«Поэтому работа будет вестись по двум направлениям – возврат капитала в страну и стимулирование возврата капитала, а также постановка барьера для оттока финансов в офшоры», - пояснил Касым-Жомарт Токаев.
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