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Принцесса Иордании посетила казахскую юрту на благотворительном вечере в Аммане

Автор:  
Арсен Утешев
18 Октября 2022, 15:10
Принцесса Иордании посетила казахскую юрту на благотворительном вечере в Аммане

АММАН. КАЗИНФОРМ – В столице Иордании состоялся 58-й международный Дипломатический базар, на котором были представлены казахские национальные украшения и сувениры, а также предметы кочевой культуры, украсившие установленную на мероприятии юрту, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Дипломатический базар, 58-й по счету, и ставший уже традиционным, состоялся в «Молодежном городке Аль-Хусейн» в Аммане. Организатором мероприятия стало иорданское благотворительное учреждение «Мабаррат Ум Аль Хусейн», которое возглавляет принцесса Иордании Басма бинт Талал.

Благотворительная организация основана покойной королевой Иордании Зейн аш-Шараф в 1958 году. Ее название - «Мабаррат Ум Аль Хусейн» - с арабского языка переводится как «Милосердие матери Хусейна». Она обеспечивает приют и образование для иорданских мальчиков в возрасте от 6 до 18 лет из неблагополучных семей и является одной из первых благотворительных организаций такого рода в Иордании.

В своей вступительной речи на открытии принцесса Басма бинт Талал подчеркнула, что конечной целью мероприятия станет помощь детям, находящимся на попечении «Мабаррат Ум Аль Хусейн».

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«Сегодня цель организации — обеспечить стабильную и безопасную семейную среду для детей-сирот, включая тех детей, которые по разным причинам больше не могут жить в своей семье», - добавила принцесса.

В мероприятии приняли участие 30 дипломатических миссий, аккредитованных в Иордании, которые продемонстрировали красочное разнообразие ремесленных изделий, керамики, ювелирных изделий, одежды, текстиля, игрушек, продуктов питания и других товаров, выставленных на продажу.

Самым запоминающимся на Дипломатическом базаре стал установленный посольством Казахстана павильон, оформленный в виде казахской юрты. В ней гостям были представлены различные национальные украшения, сувениры, казахстанский шоколад и другие сладости.

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Павильон посетили иорданцы, проживающие в Иордании наши соотечественники, а также иностранцы, которым удалось познакомиться с национальной кухней, отведать баурсаков и приобрести сувениры.

Почетным гостем павильона стала принцесса Басма бинт Талал, которая проявила интерес к казахстанской продукции и предметам культуры.

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«Дипломатический базар символизирует человеческие ценности, которые каждый стремится отстаивать, сохранять и передавать следующему поколению молодых людей», - подчеркнула принцесса.

Средства, собранные посредством продажи национальных сувениров, посольством Казахстана и другими дипмиссиями были переданы организации «Мабаррат Ум Аль Хусейн», которые впоследствии будут направлены на образовательные нужды иорданских детей из неблагополучных семей.


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МИД РК   Благотворительность   Ближний Восток   Иордания  
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