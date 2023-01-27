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Принц Гарри рассказал о визите на Шымбулак в своих мемуарах

27 Января 2023, 15:30
Принц Гарри рассказал о визите на Шымбулак в своих мемуарах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – О подробностях посещения принцем Гарри казахстанского горнолыжного курорта рассказал вице-министр культуры и спорта РК Ержан Еркинбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2014 году мой близкий друг и путешественник из Норвегии, который знаком с принцем Гарри, предложил привезти принца Гарри для того, чтобы он провел время на горнолыжном курорте. Зимой он привез принца Гарри, который был со своей девушкой Крисидой», - сказал Ержан Еркинбаев, отвечая на вопросы журналистов после выездной коллегии.

По его словам, гости провели несколько дней в Казахстане и им все понравилось.

«Мы рады, что этот эпизод попал в мемуары.

Он очень простой, отказался от обеспечения безопасности, хотя он охраняемое лицо. Он был против всяких закрытых випов и ограничения потоков людей. Он на открытой площадке обедал вместе с другими людьми в Шымбулаке, мог спокойно переодеться при всех. То есть абсолютно нормальный гость горнолыжного курорта. Из-за его простого поведения, люди его не узнавали», - добавил Ержан Еркинбаев.


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