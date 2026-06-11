Применят ли амнистию к осужденным блогерам Жанабыловым — ответ МВД РК

Заместитель министра внутренних дел РК Санжар Адилов прокомментировал возможность применения амнистии в отношении блогеров Ерболата Жанабылова и его супруги Эльмиры Толегеновой, передает корреспондент агентства Kazinform.

— По блогерам Жанабыловым отвечу категорически: нет, они не подпадают под амнистию. В отношении них она не будет применена — ни в части освобождения от уголовной ответственности, ни в части сокращения сроков наказания, — заявил Санжар Адилов на брифинге в Сенате.

Он пояснил, что статья, по которой проходит дело, не входит в перечень подпадающих под действие амнистии.

Ранее также сообщалось, что осужденные Куандык Бишимбаев, Карим Масимов и Перизат Кайрат не смогут выйти на свободу по амнистии.

Напомним, в апреле супругов признали виновными по двум статьям Уголовного кодекса: статья 214 «Незаконное предпринимательство», статья 218 «Легализация (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем».

Ерболату Жанабылову суд назначил два года условного лишения свободы с установлением пробационного контроля и конфискацией имущества. Эльмире Толегеновой суд назначил два года лишения свободы с отбыванием в учреждении минимальной безопасности и конфискацией имущества. При этом исполнение наказания ей отсрочили на два года в связи с наличием троих малолетних детей.



