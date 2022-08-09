9 Августа 2022 14:57

Применение вакцины Pfizer ограничили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Представитель управления общественного здравоохранения Алматы Гульжайнат Тлеген заявила, что на сегодня вакцина Comirnaty (Pfizer) доступна только для детей, беременных и кормящих мам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Pfizer-ом мы вакцинировали и ревакцинировали всех желающих. Но где-то месяц назад мы ограничили получение этой вакцины. Теперь она применяется только для трех категорий граждан. Для широкого круга населения мы используем вакцину VeroCell, признанную ВОЗом и отечественную QazVac», - отметила она.

Спикер дополнила, что граждане, получившие первую дозу Pfizer, смогут получить и второй компонент.

Она также заметила, что в сентябре и октябре ожидается поступление дополнительно 28 200 вакцин, еще 26 910 вакцин от Pfizer.

«На сегодня в Алматы имеется около 2 тыс. вакцин QazVac, 52 тыс. – VeroCell и около 2 тыс. доз Pfizer», - сказала спикер.

По ее словам, вакцин в городе достаточно.

Ранее сообщалось , что в Казахстане более 39 тыс. беременных женщин вакцинированы Pfizer.