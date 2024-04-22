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    17:56, 22 Апрель 2024 | GMT +6

    Применение казахского языка составляет 62% — Аида Балаева

    Аида Балаева
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Министр культуры и информации Аида Балаева заявила об увеличении роли казахского языка и расширении его применения, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По словам Аиды Балаевой, если на заре Независимости Казахстана уровень применения казахского языка составлял всего 2%, то теперь этот показатель вырос до 62%.

    — Возьмем статистику, в 1991 году уровень применения госязыка составил 2%, на сегодня он составляет 62%. По средствам массовой информации: по языку потребителей казахский язык занимает долю в 80%. Это говорит о том, что казахский язык гармонично развивается и сфера его применения расширяется, — заявила Аида Балаева на заседании Мажилиса.

    Напомним, что, по данным управления образования Астаны, в столице функционирует 100 детских садов, 43 из них ведут обучение на казахском языке.

    Теги:
    Казахстан Аида Балаева Общество Казахский язык
    Ербол Казистаев
    Автор
    Ербол Казистаев
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