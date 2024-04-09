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    15:27, 09 Апрель 2024 | GMT +6

    Возрастает потребность в обучении на казахском языке в детсадах Астаны

    детсад дети
    Фото:Виктор Федюнин/ агентство Kazinform

    Более половины государственных детских садов Астаны ведут смешанное языковое обучение. Об этом сообщили в городском управлении образования, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — В Астане функционируют 100 государственных детских садов. Из них 43 преподают на казахском языке, 57 преподают на казахском и русском языках (смешанное обучение). Сегодня потребность в обучении на казахском языке в детских садах возрастает. В связи с этим особое внимание уделяется частным детским садам с обучением на казахском языке, размещается государственный образовательный заказ, — сообщили в управлении в ответ на официальный запрос редакции агентства Kazinform. 

    Отмечается, что в детских садах со смешанным обучением доля групп на государственном языке увеличивается.

    — Уже в прошлом году были открыты 94 группы с обучением на казахском языке. По информации управления, работа по созданию групп с обучением на казахском языке продолжится и в этом году, — говорится в ответе.

    Теги:
    Минпросвещения РК Детсады Дети Астана Казахский язык
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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