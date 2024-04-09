Возрастает потребность в обучении на казахском языке в детсадах Астаны
Более половины государственных детских садов Астаны ведут смешанное языковое обучение. Об этом сообщили в городском управлении образования, передает корреспондент агентства Kazinform.
— В Астане функционируют 100 государственных детских садов. Из них 43 преподают на казахском языке, 57 преподают на казахском и русском языках (смешанное обучение). Сегодня потребность в обучении на казахском языке в детских садах возрастает. В связи с этим особое внимание уделяется частным детским садам с обучением на казахском языке, размещается государственный образовательный заказ, — сообщили в управлении в ответ на официальный запрос редакции агентства Kazinform.
Отмечается, что в детских садах со смешанным обучением доля групп на государственном языке увеличивается.
— Уже в прошлом году были открыты 94 группы с обучением на казахском языке. По информации управления, работа по созданию групп с обучением на казахском языке продолжится и в этом году, — говорится в ответе.