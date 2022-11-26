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Приложу все усилия для того, чтобы оправдать доверие народа – Касым-Жомарт Токаев

26 Ноября 2022, 11:16
Приложу все усилия для того, чтобы оправдать доверие народа – Касым-Жомарт Токаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев пообещал приложить все свои усилия для того, чтобы оправдать доверие народа и превратить Казахстан в процветающее и благополучное государство, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На этих выборах соотечественники убедительно поддержали меня. Доверие народа – это самая высокая ценность, которую невозможно сравнить ни с чем. Итоги выборов я расцениваю как поддержку моей политической платформы и мандат доверия на реализацию планов на предстоящий период. Возглавлять страну, пользуясь всенародной поддержкой – высокая честь и колоссальная ответственность», - сказал Глава государства во время торжественной церемонии инаугурации.

Касым-Жомарт Токаев расценивает это как уникальную возможность в предстоящие семь лет исполнить свой долг перед нынешним и будущими поколениями.

«У казахов есть благородное понятие «аманат» – завет. Доверие народа – это вверенный мне аманат. Исполнить его – мой священный долг. Я приложу все усилия для того, чтобы оправдать доверие народа и превратить Казахстан в процветающее и благополучное государство», - добавил Президент.

Ранее Касым-Жомарт Токаев торжественно вступил в должность Президента Республики Казахстан. В соответствии со статьей 42 Конституции Глава государства принес присягу.

Церемония транслируется в прямом эфире республиканских телеканалов, на интернет-ресурсах, а также в официальных аккаунтах «Акорды» в социальных сетях.

20 ноября состоялись внеочередные выборы Президента РК. На заседании Центральной избирательной комиссии стало известно, что принесение присяги избранным Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым назначено на 26 ноября 2022 года. За Касым-Жомарта Токаева проголосовали 6 млн 456 тысяч 393 избирателя, или 81,31%. Графу «против всех» выбрали 460 тысяч 484 избирателя, или 5,8%.


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