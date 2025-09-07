Приложим все усилия: сборная Казахстана готова биться с Бельгией

Наши спортсмены прибыли в Брюссель в пятницу вечером. В аэропорту Завентем футболистов сборной встретили казахстанские студенты, обучающиеся в университетах Бельгии. Молодые соотечественники с флагами Казахстана и под звуки домбры специально приехали в аэропорт выразить поддержку и пожелать спортивной удачи нашей команде.

Наш собственный корреспондент спросил у членов сборной об их настрое на матч.

- Приятно, что далеко от дома, нас здесь тепло встречают наши болельщики. К сожалению, не получилось выиграть дома у соперников из Уэльса. Тем не менее, мы настроены максимально на игру с Бельгией. Для этого у нас есть один день на восстановление. Уверен, что мы покажем хороший футбол! – говорит Мухаммеджан Сейсен. - Лишней мотивации не надо. Это сборная Бельгии. Все настроены максимально, а там как Бог даст. Уверен, что все будет хорошо, - прокомментировал Сергей Малый.

Вместе с футболистами в Бельгию прибыла группа казахстанских журналистов и блогеров, которые также будут освещать предстоящее спортивное событие.

Игра с бельгийцами состоится в воскресенье в 21 часов времени Брюсселя. Матч на стадионе Андерлехт обслужит бригада арбитров из Румынии под руководством Раду Петреску. Его ассистентами будут Раду Гингуляк и Мирча Григориу.

Напомним, перед этой игрой сборная Казахстана имеет в активе три очка после четырех сыгранных матчей, а у сборной Бельгии — семь очков после трех матчей.