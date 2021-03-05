Приложение Ashyq: нужно ли сдавать ПЦР-тест перед каждым посещением объекта

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в пилотном режиме запущен проект «Ashyq». Это приложение, которое позволит определить статус посетителей заведения с помощью QR-кода. На вопрос о том, нужно ли сдавать ПЦР-тест на коронавирус перед каждым посещением объекта, ответил главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Не нужно сдавать. Вы же не можете каждые три дня сдавать. Если вы прошли ПЦР, то вы защищены, и вам зеленый свет. Необязательно сдавать каждый раз ПЦР. Если вы не находитесь в базе «красной» - это зараженный, и «желтый» - это контактный с зараженным. Вот эти два цвета наиболее опасны, и они должны находиться на самоизоляции. Наша задача - не допустить их на объекты общественного пользования», - ответил Бекшин.

Он добавил, что ПЦР надо сдавать участникам каких-либо соревнований и желающим, которые хотят вылететь в другую страну.

«На некоторых спортивных мероприятиях уже заложено в алгоритме, что участник должен за двое суток до начала соревнований сдавать ПЦР-тест. Когда вы вылетаете куда-то за границу, то заходите в аэропорт - с вас тоже будут требовать ПЦР-тест», - добавил спикер.







