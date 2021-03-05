Приложение Ashyq: нужно ли сдавать ПЦР-тест перед каждым посещением объекта
«Не нужно сдавать. Вы же не можете каждые три дня сдавать. Если вы прошли ПЦР, то вы защищены, и вам зеленый свет. Необязательно сдавать каждый раз ПЦР. Если вы не находитесь в базе «красной» - это зараженный, и «желтый» - это контактный с зараженным. Вот эти два цвета наиболее опасны, и они должны находиться на самоизоляции. Наша задача - не допустить их на объекты общественного пользования», - ответил Бекшин.
Он добавил, что ПЦР надо сдавать участникам каких-либо соревнований и желающим, которые хотят вылететь в другую страну.
«На некоторых спортивных мероприятиях уже заложено в алгоритме, что участник должен за двое суток до начала соревнований сдавать ПЦР-тест. Когда вы вылетаете куда-то за границу, то заходите в аэропорт - с вас тоже будут требовать ПЦР-тест», - добавил спикер.