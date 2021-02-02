Приложение «Ashyq» не является обязательной мерой - МЦРИАП

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ранее в СМИ появилась информация о том, что в городах Нур-Султан и Алматы в пилотном режиме запустили приложение «Ashyq», основная функция которого обезопасить казахстанцев от заражения COVID-19 и дать возможность бизнесу работать в период ограничительных мер. Некоторые пользователи социальных сетей выразили беспокойство, что приложение якобы нарушает конституционные права казахстанцев. В этой связи в Министерстве цифрового развития и аэрокосмической промышленности РК объяснили, что приложение «Ashyq» не является обязательной мерой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Во избежание кривотолков хотим отметить, что приложение не является обязательной мерой, а инструмент для того, чтобы обезопасить посетителей тех направлений бизнеса, которые не могли работать в период ограничительных мер. Ни бизнес, ни граждан не будут принуждать пользоваться приложением. На посещение магазинов, аптек, прогулок во дворе или парке, как отмечали некоторые пользователи Интернет, это никак не повлияет.

Вместе с тем в таких странах, как Южная Корея, Малайзия, Турция, Греция, Кипр и т.д. похожие инструменты успешно внедрены и используются для снижения рисков заражения COVID-19.

Бизнес во всем мире переживает не самые лучшие времена и вынужден адаптироваться под новые реалии, работать с ограничениями. Населению тоже приходится подстраиваться под этот режим и отказываться от привычной активности. «Ashyq» дает возможность эти проблемы решить.

Статус же присваивается на основании сверки с информационными системами Единый интеграционный портал ПЦР-исследований и Центр Контроля COVID-19 Министерства здравоохранения РК», - говорится на официальном сайте МЦРИАП РК.