Прикрылся именем первого замакима Алматы - избиение подростка на Шымбулаке прокомментировали в акимате
Ранее сообщалось, что в одном из отелей на ГК «Шымбулак» мужчина избил 14-летнего подростка. Подозреваемый задержан.
Сестра пострадавшего юноши в Instagram возмутилась тем, что, несмотря на карантин и запрет, в заведении проходило празднование Наурыза.
«Люди эти оказались серьезные, прикрываются именем Ерлана Кожагапанова (первый заместитель акима города Алматы – прим. авт.). Говорят, что могут делать, что хотят и им ничего не будет», - написала пользователь сети ранее.
В пресс-службе акимата Алматы сообщили, что все виновные понесут заслуженное наказание.
«В ходе конфликта директор ресторана, где произошла драка, прикрылся именем первого заместителя акима города Алматы, хотя лично с ним не знаком. Данный факт также получит свое юридическое сопровождение. Все виновные понесут заслуженное наказание», - отметила помощник по работе со СМИ первого заместителя акима Алматы Индира Андирова.
Напомним, объекты общественного питания на горнолыжном курорте «Шымбулак» согласно постановлению главного санврача города работают только на вынос и на доставку.