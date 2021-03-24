Прикрылся именем первого замакима Алматы - избиение подростка на Шымбулаке прокомментировали в акимате

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В акимате Алматы прокомментировали избиение подростка в одном из отелей на горном курорте «Шымбулак», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее сообщалось, что в одном из отелей на ГК «Шымбулак» мужчина избил 14-летнего подростка. Подозреваемый задержан.

Сестра пострадавшего юноши в Instagram возмутилась тем, что, несмотря на карантин и запрет, в заведении проходило празднование Наурыза.

«Люди эти оказались серьезные, прикрываются именем Ерлана Кожагапанова (первый заместитель акима города Алматы – прим. авт.). Говорят, что могут делать, что хотят и им ничего не будет», - написала пользователь сети ранее.

В пресс-службе акимата Алматы сообщили, что все виновные понесут заслуженное наказание.

«В ходе конфликта директор ресторана, где произошла драка, прикрылся именем первого заместителя акима города Алматы, хотя лично с ним не знаком. Данный факт также получит свое юридическое сопровождение. Все виновные понесут заслуженное наказание», - отметила помощник по работе со СМИ первого заместителя акима Алматы Индира Андирова.

Напомним, объекты общественного питания на горнолыжном курорте «Шымбулак» согласно постановлению главного санврача города работают только на вынос и на доставку.