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    При каких заболеваниях могут прекратить действие водительских прав в Казахстане

    В Казахстане выявили свыше 21 тысячи водителей, в отношении которых имелись сведения о медицинских противопоказаниях к управлению транспортом. По решениям судов прекращено действие 7,4 тысячи водительских удостоверений, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство здравоохранения.

    При каких заболеваниях могут прекратить действие водительских прав в Казахстане
    Фото: сгенерировано ИИ

    Министерством здравоохранения совместно с Министерством внутренних дел проводится работа по выявлению медицинских противопоказаний у водителей для безопасного управления транспортом.

    На сегодня выявлено свыше 21 тысячи водителей со сведениями о медицинских противопоказаниях к управлению транспортом. При этом 2 246 человек сняты с диспансерного учета по различным основаниям.

    В отношении более 13 тысяч человек территориальные департаменты полиции направили исковые заявления в суд. По вступившим в законную силу судебным решениям прекращено действие 7,4 тысячи водительских удостоверений.

    Ограничение возможно только при наличии установленных медицинских противопоказаний, если состояние здоровья человека может повлиять на безопасность управления автомобилем.

    Окончательное решение о прекращении права управления принимает суд.

    Перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортом установлен приказом № 853 Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

    К абсолютным противопоказаниям относятся заболевания и состояния, при которых человек по медицинским показаниям не может безопасно управлять транспортом. В их числе эпилепсия, слепота обоих глаз, отдельные тяжелые психические расстройства, а также определенные психические и поведенческие расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ.

    При этом речь идет не о любом диагнозе. Например, при отдельных нарушениях зрения, слуха или опорно-двигательного аппарата предусмотрена возможность управления транспортом при соблюдении определенных медицинских требований или использовании специальных средств — очков и контактных линз, слухового аппарата, ручного управления и других средств адаптации.

    Если у водителя выявлены медицинские противопоказания и имеются предусмотренные законодательством основания, соответствующая информация передается в органы внутренних дел. Далее при наличии оснований полиция обращается в суд.

    Таким образом, водительские права не прекращаются автоматически из-за наличия диагноза — окончательное решение принимается в установленном законом порядке.

    Медицинские требования к водителям направлены прежде всего на снижение рисков на дорогах и защиту самих водителей, пассажиров и других участников дорожного движения.

    Ранее сообщалось, что более тысячи водителей в Алматы могут лишиться прав из-за состояния здоровья.

    Здравоохранение Здоровье Транспорт Водители Авто Минздрав РК
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор