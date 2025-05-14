Приговоренные к пожизненному братья Менендес получили шанс на УДО

Суд первой инстанции Лос-Анджелеса принял решение после дня показаний членов семьи, которые заявили, что братья изменили свою жизнь в тюрьме с помощью образования и групп взаимопомощи. Они призвали суд сократить сроки заключения братьев за убийства 1989 года.

Судья Майкл Джесич отметил, что это было абсолютно ужасное преступление, вынося свое решение. Но он был также шокирован количеством сотрудников исправительных учреждений, которые написали письма от имени братьев, задокументировав поддержку, которая явно повлияла на его решение.

Окружной прокурор Лос-Анджелеса Натан Хохман выступал против пересмотра приговора братьям. Он и его коллеги неоднократно утверждали, что братья не смогли продемонстрировать, что у них есть «полное понимание» своих преступлений. Братья, как они утверждали, никогда не отказывались от своего заявления о том, что они убили своих родителей, потому что боялись, что родители убьют их первыми, что, по утверждению прокуроров, было ложью.

Будущее братьев теперь будет в руках губернатора Гэвина Ньюсома и должностных лиц государственной комиссии по условно-досрочному освобождению. Заключенные предстанут перед комиссией 13 июня.

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