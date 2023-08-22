Приговор вынесли бывшему начальнику департамента полиции СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Межрайонный суд по уголовным делам Астаны вынес приговор в отношении бывшего начальника департамента полиции, и.о. начальника департамента уголовно-исполнительной системы по Северо-Казахстанской области Берика Билялова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Из приговора суда следует, что Б. Билялову суд назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы.

О задержании экс-начальника полиции стало известно в феврале 2023-го года. В марте появилась информация о том, что задержан Б. Билялов за старые долги, якобы взял у кого-то деньги и не вернул.

В мае Антикоррупционная служба сообщила, что расследование завершили.

Из материалов уголовного дела следует, что Билялова обвиняли в оказании содействия в решении вопроса о прекращении уголовного дела и освобождении от уголовной ответственности начальника дистанции сигнализации и связи Павлодарского филиала АО «НК КТЖ». По версии следствия, вознаграждение в размере 40 млн тенге двумя частями Билялов получил в одном из торговых центров Астаны.

Сам он свою вину полностью не признал, ущерб возместил. Доводы защиты о том, что события носят гражданско-правовой характер, суд посчитал необоснованными.

Санкция статьи 190 предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы.

«Билялова Берика Султангазиновича признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 190 частью 4 пунктом 2) Уголовного Кодекса Республики Казахстан, и назначить ему наказание в виде 5 (пяти) лет лишения свободы с лишением права занимать должности на государственной службе, судьи, в органах местного самоуправления, Национальном Банке Республики Казахстан и его ведомствах, уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, государственных организациях и субъектах квазигосударственного сектора сроком на 10 лет. До вступления приговора в законную силу меру пресечения в виде «подписки о невыезде и надлежащем поведении» в отношении Билялова Б.С. изменить на «содержание под стражей», взять под стражу из зала суда немедленно. В соответствии с пунктом 2) части 3 статьи 62 Уголовного Кодекса Республики Казахстан время содержания под стражей Билялову Б.С. с 14 августа 2023 года до вступления приговора в законную силу зачесть в срок наказания из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в виде лишения свободы в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Срок наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу. В соответствии с частью 2 статьи 49 Уголовного Кодекса Республики Казахстан внести представление Президенту Республики 28 Казахстан о лишении Билялова Берика Султангазиновича государственной награды - ордена «Даңқ II степени» (Указ №974 от 05.12.2014 года) и высшего специального звания «генерал-майор полиции» (Указ №560 от 06.05.2013 года)», - говорится в приговоре.

Приговор суда в законную силу не вступил.