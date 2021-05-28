Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Астана

Приговор по делу об LRT вынесли в Нур-Султане

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
28 Мая 2021, 17:25
Приговор по делу об LRT вынесли в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В городском суде Нур-Султана вынесен приговор обвиняемым по делу об LRT, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Бывшего начальника управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог столицы Рашида Аманжолова приговорили по статьям УК РК: 235, часть 3; 28 часть 5; 176 часть 4 пунктов а, б. По совокупности правонарушений назначили 10 лет лишения свободы с лишением права занимать должности на госслужбе, судьи, в органах местного самоуправления, Нацбанке и его ведомствах.

Бывшего депутата и секретаря маслихата Нур-Султана Жаната Нурпеисова приговорили по статьям: 28, часть 5; 176, часть 4, пункт б. Общее наказание - 8 лет лишения свободы с лишением права занимать должность на госслужбе. Суд лишил его орденов «Құрмет», «Парасат».

Экс-председателя правления АО «Astana Innovations» Талгата Ашима приговорили по статьям: 28, часть 5; 176, часть 4, пункта б. Общее наказание - 7 лет лишения свободы с лишением права занимать должности на госслужбе.

Также в суде объявили приговор сотрудникам предприятий, которые сотрудничали с «Астана LRT». В частности, Улугбека Ачилова приговорили по статьям: 262, часть 2; 28, часть 5; 189, части 4, пунктов 1, 2. Общее наказание – 8 лет лишения свободы в учреждении средней безопасности.

Даурена Абдыхамитова приговорили по статьям: 262, часть 2; 28, часть 3; 189, часть 4, пункты 1, 2. Общее наказание - 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Тимура Касабаева приговорили по статьям: 28, часть 3; 176, часть 4, пункт б. Общее наказание - 8 лет лишения свободы в учреждении средней безопасности.

Дулата Мусенова приговорили по статьям: 28, часть 5; 176, часть 4, пункт б. Общее наказание - 7 лет лишения свободы в учреждении средней безопасности.

Напомним, 18 июня 2019 года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости более предметного изучения ситуации вокруг строительства LRT в Нур-Султане. А 15 июля 2019 года Глава государства поручил поставить точку в вопросе строительства LRT в столице.

В октябре прошлого года сообщалось, что дело о хищениях при строительстве LRT было передано в суд.

Бывший председатель правления ТОО «Астана LRT» Талгат Ардан объявлен в международный розыск.


Астана   Борьба с преступностью   Коррупция   Суды   Строительство   Судебный процесс  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Сухостой горит на кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на кургальжинском шоссе под Астаной
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге