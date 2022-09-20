20 Сентября 2022, 22:00

Приговор организатору и участнику январских беспорядков в Павлодаре оставили без изменения

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Приговор организатору и участнику январских беспорядков в Павлодаре оставили без изменения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Павлодарского областного суда.

Судебной коллегией по уголовным делам Павлодарского областного суда 19 сентября рассмотрено уголовное дело по апелляционным жалобам осужденных К., Б. и адвоката на приговор суда №2 г. Павлодара по факту организации и участия в массовых беспорядках.

Суд установил, что 5 января 2022 года в г. Павлодаре К. перед зданием акимата Павлодарской области организовал массовые беспорядки против общественной безопасности и вместе с Б. призывал к их совершению. Кроме этого, Б. принимал участие в массовых беспорядках.

В результате противоправных действий К. и участников массовых беспорядков зданию областного акимата причинен имущественный ущерб на сумму 2 131 168 тенге, ТОО «Т» на сумму 227 200 тенге, потерпевшему А. на сумму 456 346 тенге.

Приговором суда организатору массовых беспорядков К. назначено 6 лет лишения свободы, Б. – 4 года лишения свободы, остальным назначено наказание, не связанное с изоляцией от общества, с установлением пробационного контроля и возложением обязанностей.

В апелляционной жалобе осужденный К. просил приговор отменить в части осуждения за организацию массовых беспорядков, т.е. по части 1 статьи 272 ч. 1 УК. Осужденный Б. просил изменить вид наказания на условное. Прокурор и потерпевшие просили оставить приговор без изменения.

Решением суда апелляционной инстанции приговор организатору и участнику январских беспорядков в Павлодаре оставили без изменения.

«Доводы апелляционных жалоб не нашли своего подтверждения при апелляционном рассмотрении дела. Вина осужденных доказана показаниями свидетелей, документальными доказательствами, видеозаписями и заключениями экспертиз. При назначении наказания судом первой инстанции учтены характер и степень общественной опасности содеянного, личность виновных, смягчающие и отягчающие уголовную ответственность и наказание обстоятельства. Назначенное наказание соразмерно содеянному и направлено на достижение целей исправления виновных и предупреждения совершения новых уголовных правонарушений. На основании изложенного, приговор оставлен без изменения, а апелляционные жалобы - без удовлетворения», - говорится в решении суда.

Постановление вступило в законную силу.