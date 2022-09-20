Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Закон и право
Приговор организатору и участнику январских беспорядков в Павлодаре оставили без изменения
20 Сентября 2022, 22:00

Приговор организатору и участнику январских беспорядков в Павлодаре оставили без изменения

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Приговор организатору и участнику январских беспорядков в Павлодаре оставили без изменения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Павлодарского областного суда.

Судебной коллегией по уголовным делам Павлодарского областного суда 19 сентября рассмотрено уголовное дело по апелляционным жалобам осужденных К., Б. и адвоката на приговор суда №2 г. Павлодара по факту организации и участия в массовых беспорядках.

Суд установил, что 5 января 2022 года в г. Павлодаре К. перед зданием акимата Павлодарской области организовал массовые беспорядки против общественной безопасности и вместе с Б. призывал к их совершению. Кроме этого, Б. принимал участие в массовых беспорядках.

В результате противоправных действий К. и участников массовых беспорядков зданию областного акимата причинен имущественный ущерб на сумму 2 131 168 тенге, ТОО «Т» на сумму 227 200 тенге, потерпевшему А. на сумму 456 346 тенге.

Приговором суда организатору массовых беспорядков К. назначено 6 лет лишения свободы, Б. – 4 года лишения свободы, остальным назначено наказание, не связанное с изоляцией от общества, с установлением пробационного контроля и возложением обязанностей.

В апелляционной жалобе осужденный К. просил приговор отменить в части осуждения за организацию массовых беспорядков, т.е. по части 1 статьи 272 ч. 1 УК. Осужденный Б. просил изменить вид наказания на условное. Прокурор и потерпевшие просили оставить приговор без изменения.

Решением суда апелляционной инстанции приговор организатору и участнику январских беспорядков в Павлодаре оставили без изменения.

«Доводы апелляционных жалоб не нашли своего подтверждения при апелляционном рассмотрении дела. Вина осужденных доказана показаниями свидетелей, документальными доказательствами, видеозаписями и заключениями экспертиз. При назначении наказания судом первой инстанции учтены характер и степень общественной опасности содеянного, личность виновных, смягчающие и отягчающие уголовную ответственность и наказание обстоятельства. Назначенное наказание соразмерно содеянному и направлено на достижение целей исправления виновных и предупреждения совершения новых уголовных правонарушений. На основании изложенного, приговор оставлен без изменения, а апелляционные жалобы - без удовлетворения», - говорится в решении суда.

Постановление вступило в законную силу.


Новости по теме
Юрист прокомментировал признание недействительным протокола о выдвижении Альтаева
Главный свидетель на суде над Бакытгуль Хаменовой отказался от своих показаний
Протокол о выдвижении бывшего чиновника Н. Альтаева кандидатом в президенты признали недействительным
Читайте также
Суд принял законное решение – юрист о признании недействительным протокола о выдвижении Альтаева
Пожилой водитель погиб на трассе в Павлодарской области
Павлодарская студентка выиграла «бронзу» WorldSkills-2022 в Корее
Скупщиков драгоценных камней задержали в Карагандинской области
Павлодарский школьник нашел медаль фронтовика, а поисковики – родных солдата
Определились победители международного турнира по настольному теннису памяти Ермека Китаева
Степной пожар вспыхнул в сельской зоне Аксу
Сбежавшего из СИЗО преступника арестовали на два месяца в Алматы
Новости партнеров
Популярное
1 Казахстанский фильм завоевал престижную награду Cannes 7th ART AWARDS
2 Коронавирусом за сутки заболели 12 человек в Казахстане
3 В нормативном состоянии находятся 90% автодорог республиканской сети – МИИР РК
4 Общая протяженность автодорог составляет 96 тысяч км в РК
5 Передать земли вдоль республиканских автодорог «КазАвтоЖол» предлагают в МИИР РК

Лента новостей

Тенденции
Данияр Ашимбаев
Задачей кандидатов в Президенты является продвижение партийных брендов
Еркин Тукумов
Казахстан успешно воплощает свои рекомендации в сфере международного диалога
Архив