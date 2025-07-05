Приговор экс-акиму Риддера вынесли в ВКО

По данным суда № 2, в результате махинаций с проектом уличного освещения в Усть-Каменогорске государству нанесён ущерб на миллиарды тенге.

Речь идёт о бывшем председателе правления АО «Региональный центр государственно-частного партнёрства ВКО» Даулете Батырбаеве, который в разные годы занимал и пост акима Риддера. Следствием установлено, что он, действуя совместно с руководителем рабочей группы и сотрудником АО, утвердил оплату поставки светильников, не соответствующих техническим требованиям.

— Сумма ущерба составила более 2,2 миллиарда тенге. Это бюджетные средства, выделенные на модернизацию уличного освещения, — сообщили в суде.

Кроме того, трое подсудимых — Батырбаев, Х. и П. — в период с апреля по июль 2023 года подписывали фиктивные промежуточные акты и похитили ещё 122,8 миллиона тенге. А в конце 2022 года, заключив дополнительное соглашение с подрядчиком, завысили объёмы и стоимость работ, в результате чего подрядчику было переведено более 206 миллионов тенге.

Несмотря на отказ признать вину, суд пришёл к выводу о виновности всех троих. Даулет Батырбаев и его подельник приговорены к 8 годам лишения свободы. Третий участник дела — к 7 годам.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Напомним, Даулет Батырбаев был задержан в июле прошлого года, вскоре после ухода с поста акима города Риддер.

Ранее сообщалось, какое ведомство чаще всего попадается на взятках в Казахстане.