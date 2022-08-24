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Приговор экс-акиму Кентау оставили без изменений

Автор:  
Еламан Турысбеков
24 Августа 2022, 15:48
Приговор экс-акиму Кентау оставили без изменений

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Экс-акима Кентау ранее приговорили к 10 годам лишения свободы за взятку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе алматинского городского суда сообщили, что суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу осужденного.

Ранее в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы рассмотрели дело в отношении экс-акима города Кентау и его двух посредников по факту пособничества в даче и получения взятки.

Подсудимый экс-аким М., являясь должностным лицом и используя свое служебное положение, вынудил директора ТОО предоставить ему денежную сумму в размере 50 млн тенге от договора государственно-частного предпринимательства за покровительство. Для получения незаконного вознаграждения привлек своих знакомых Б. и Т., которых задержали при получении денег. Подсудимые в суде свою вину не признали.

О задержании экс-акима города Кентау сообщалось в феврале этого года. Его подозревали в получении взятки в особо крупном размере.


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