Приговор бывшему главному бухгалтеру ФК «Кызылжар» вынесли в Петропавловске

Решением суда бухгалтер приговорена к лишению свободы сроком на 7 лет и 6 месяцев.

Согласно позиции стороны обвинения, начиная с 2023 года она допускала финансовые правонарушения, используя подложные документы. Ольга Замелацкая была привлечена к уголовной ответственности по статье 189, части 4, пункту 2, а также по статье 245, части 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Данные статьи предусматривают ответственность за незаконное присвоение либо растрату вверенного имущества с причинением государству или организации ущерба в особо крупном размере, а также за уклонение от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет.

Судебные разбирательства по данному уголовному делу начались в июле прошлого года. По итогам рассмотрения дела Петропавловский городской суд признал Ольгу Замелацкую виновной. Мера пресечения в виде подписки о невыезде была изменена — осужденную взяли под стражу непосредственно в зале суда.

В соответствии с приговором суда бывший главный бухгалтер футбольного клуба проведет 7 лет и 6 месяцев в учреждении уголовно-исполнительной системы со средним уровнем безопасности. Кроме того, она лишена права сроком на 7 лет занимать руководящие должности, а также должности, связанные с материальной ответственностью, в коммерческих и государственных организациях.

Помимо основного наказания, суд постановил взыскать с осужденной материальный ущерб в пользу ТОО «Футбольный клуб «Кызыл-Жар СК» в размере 67 225 000 тенге. Также подлежат взысканию расходы на оплату услуг адвоката представителя футбольного клуба в сумме 3 000 000 тенге. В пользу Департамента государственных доходов по Северо-Казахстанской области будет взыскан материальный ущерб в размере 287 163 000 тенге. Кроме того, Ольга Замелацкая обязана уплатить 10 721 000 тенге в качестве государственной пошлины.

