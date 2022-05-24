24 Мая 2022 20:34

Приглашать артистов и аниматоров на выпускные запретили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Казахстане в этом году выпускной вечер пройдет в стенах школы. Торжественная церемония вручения аттестата состоится 16-17 июня, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель департамента по обеспечению качества образования Алматы Гульнара Ермекбаева сообщила, что выпускной вечер организуется организацией образования своими силами.

«Не допускается приглашать на мероприятие аниматоров, праздничные агентства, платных артистов, устраивать праздничные застолья, проводить экскурсии на арендованных автомобилях», - сказала спикер на брифинге РСК.

Она также подчеркнула, что категорически запрещено собирать деньги на подарки учителям, школе.

Ранее в Министерстве образования и науки РК сообщили, что все выпускные должны проводиться в стенах школы.