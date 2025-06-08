Приемный отец задержан по подозрению в убийстве ребенка в Жамбылской области

Как сообщается, трагедия произошла в одной из приемных семей. По предварительной информации, перед смертью ребенок мог подвергнуться жестокому обращению. В этой же семье воспитываются еще четверо усыновленных детей.

В ДП Жамбылской области подтвердили факт задержания подозреваемого.

— В рамках оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан по горячим следам и водворен в изолятор временного содержания. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование будет проведено полно, объективно и всесторонне, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Иные подробности не разглашаются в интересах следствия.

Ранее Kazinform рассказывал, как меняется система защиты детей в стране.