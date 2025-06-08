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    19:17, 07 Июнь 2025 | GMT +5

    Приемный отец задержан по подозрению в убийстве ребенка в Жамбылской области

    В Жамбылской области ведется досудебное расследование по факту гибели 10-летнего мальчика, передает корреспондент агентства Kazinform.

    полиция, СИЗО, тюрьма
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    Как сообщается, трагедия произошла в одной из приемных семей. По предварительной информации, перед смертью ребенок мог подвергнуться жестокому обращению. В этой же семье воспитываются еще четверо усыновленных детей.

    В ДП Жамбылской области подтвердили факт задержания подозреваемого.

    — В рамках оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан по горячим следам и водворен в изолятор временного содержания. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование будет проведено полно, объективно и всесторонне, — сообщили в пресс-службе ведомства.

    Иные подробности не разглашаются в интересах следствия.

    Ранее Kazinform рассказывал, как меняется система защиты детей в стране.

    Теги:
    Дети Регионы Жамбылская область Убийство Задержания
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
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