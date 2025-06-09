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    13:12, 09 Июнь 2025 | GMT +5

    Приемных детей изъяли у подозреваемого в убийстве в Жамбылской области

    Четырех приемных детей изъяли из семьи подозреваемого в убийстве мужчины в Жамбылской области. Такое решение было принято сразу после начала досудебного расследования по факту гибели 10-летнего мальчика, передает корреспондент агентства Kazinform.

    дети-сироты
    Фото: Kazinform

    Уполномоченный по правам ребенка в Жамбылской области Даурен Багжанов рассказал, что подозреваемый был взят под стражу сотрудниками РОВД в тот же вечер.

    - В семье есть еще несколько детей, находящиеся под опекой и попечительством. В отношении них было принято незамедлительное решение об изъятии. Сейчас они находятся в госучреждении под опекой и защитой государства, - сказал Даурен Багжанов.

    Уполномоченный по правам ребенка также отметил, что дальнейшие подробности по делу может сообщить только военно-следственное управление, так как подозреваемый по делу является военным.

    Ранее сообщалось, что приемный отец задержан по подозрению в убийстве ребенка в Жамбылской области.

    Теги:
    Закон и право Регионы Казахстана Дети Регионы Жамбылская область Убийство
    Алексей Поляков
    Алексей Поляков
    Автор
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