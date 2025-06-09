Приемных детей изъяли у подозреваемого в убийстве в Жамбылской области

Уполномоченный по правам ребенка в Жамбылской области Даурен Багжанов рассказал, что подозреваемый был взят под стражу сотрудниками РОВД в тот же вечер.

- В семье есть еще несколько детей, находящиеся под опекой и попечительством. В отношении них было принято незамедлительное решение об изъятии. Сейчас они находятся в госучреждении под опекой и защитой государства, - сказал Даурен Багжанов.

Уполномоченный по правам ребенка также отметил, что дальнейшие подробности по делу может сообщить только военно-следственное управление, так как подозреваемый по делу является военным.

Ранее сообщалось, что приемный отец задержан по подозрению в убийстве ребенка в Жамбылской области.