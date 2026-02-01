Приемная профессиональная семья: возможность выбора для ребенка

Что такое приемная профессиональная семья?

Это временная форма устройства, предоставляющая заботу и воспитание. Дети направляются в семьи сразу после того, как стало известно, что биологические родители не могут обеспечить им надлежащего ухода и безопасности, минуя интернатные организации. Профессиональная семья может принять одновременно не более четырех детей.

Категорий получателей этой услуги — тоже четыре: сироты, те, кто осталься без попечения родителей, безнадзорные и беспризорные дети и пострадавшие от жестокого обращения.

Для того, чтобы пройти отбор в кандидаты приемной профессиональной семьи, родители должны подать соотвествующее заявление и перечень документов, пройти собеседование, проверку жилищных условий и психологическую подготовку.

Приемным профессиональным воспитателем могут стать граждане РК в возрасте от 30 до 63 лет, имеющие стабильный доход. К этой системе не допускаются лица с судимостью, без постоянного места жительства, с хроническими заболеваниями, мешающими уходу за детьми, состоящие на учете в нарко или психдиспансере.

Фото: freepik

Окончательное решение о назначении приемного профессионального воспитателя принимается органами опеки с учетом полноты документов и соответствия требованиям законодательства.

Прошедшие отбор кандидаты, ежемесячно получают 70 МРП за труд по воспитанию и 10 МРП пособия на каждого ребенка.

Отличие приемной профессиональной семьи от других форм устройства

Особенность новой временной формы устройства детей в том, что профессиональные семьи не выбирают себе детей, это делают органы опеки.

— То есть если у обычных форм устройства таких, как опека, механизм складывается так, что кандидат может выбрать ребенка, который ему наиболее симпатичен: он подает документы, становится кандидатом в опекуны в патронатные воспитатели и уже через республиканский банк данных выбирает ребенка для устройства в семью. Профессиональная приемная семья же обязана принять ребенка, которого ей назначила опека. Получается, это такая мини-организация, которая на время жизненных трудностей готова организовать для ребенка семейную атмосферу, заботу и домашний комфорт, то, что не может дать казенное учреждение, — сообщила заместитель председателя Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК Юлия Овечкина.

Но в целом требования к приемным профессиональным воспитателям предъявляются те же, что и к опекунам, попечителям, патронатным воспитателям, приемным родителям, усыновителям.

— Разница состоит именно в программах подготовки. Если опекуны, попечители и другие формы устройства проходят такую программу, рассчитанную на 3 месяца, то уже приемные профессиональные воспитатели — расширенную, углубленную, с обязательным тестированием, оценкой способностей. Сейчас активно по всей стране идет подбор кандидатов в приемные профессиональные семьи. Но нужно понимать, что прежде чем стать кандидатом, нужно пройти процедуру отбора, обучения, которая занимает около полугода. На сегодняшний день пока проходят организационные мероприятия в регионах как по подбору, так и обучению потенциальных кандидатов в приемные профессиональные воспитатели. Поэтому действующих приемных профессиональных воспитателей пока нет, — рассказала Юлия Овечкина.

Фото: pixabay

Согласно анализу, приемные профессиональные семьи планируется открывать в тех районах страны, где чаще всего выявляют и доставляют детей в интернатные организации и детские дома.

Готовность органов опеки и регионов

По информации Комитета по охране прав детей, на сегодняшний день у Министерства просвещения РК и регионов на местах есть все инструменты для того, чтобы внедрить этот институт для его дальнейшей реализации.

— Это нормативно-правовые акты, правила, кроме того, разработана программа обучения, психологической подготовки, и в прошлом году было проведено обучение среди сотрудников органов опеки, каждому специалисту была вручена методическая рекомендация, где расписаны все алгоритмы — как найти приемного профессионального воспитателя, как его обучить, как в дальнейшем сопровождать, особенности размещения детей. Ведь в приемную профессиональную семью помещаются не только дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также и те категории детей, которые ранее размещались в центрах адаптации и поддержки несовершеннолетних. Работа по подбору кандидатов ложится на плечи органов опеки и попечительства, а обучение проводится на базе школ приемных родителей, которые готовят кандидатов в опекуны патронатные воспитатели, — сказала специалист.

Механизмы защиты прав детей

К слову, за 2025 год в контакт-центр «111» поступило порядка 17 тысяч текстовых обращений по различным вопросам от детей.

— Обращения мы не разделяем на категории, у нас достаточно много механизмов, чтобы ребенок смог сообщить о своей проблеме. Самый известный — это QR code «111», который расположен на информационных стендах во всех организациях образования, в том числе и в интернатных организациях, по нему ребенок может направить свою жалобу или обращение, — сообщила Юлия Овечкина.

Фото: Дарья Аверченко/ Kazinform

Принципиально иная форма устройства

Правозащитники считают, новая форма устройства детей создана специально для трансформации системы детских домов, интернатных учреждений и ухода от системы ЦАНов, когда ребенок травмируется в разы больше, чем если бы он попал в любящую семью.

— Практика устраивать ребенка в кризисной ситуации в казенную систему давно себя изжила, мировыми специалистами доказано, что ребенку всегда лучше в семье, чем в интернате, потому что травма, с которой мы потом сталкиваемся как приемные родители при адаптации гораздо глубже, если малышу пришлось после семейных неурядиц пройти еще через детский дом. Это несет колоссальный урон здоровью, психике, физике, ментальному здоровью ребенка. Поэтому создание такой системы, как профессиональные приемные семьи, придумано именно для того, чтобы создать альтернативу центру адаптации несовершеннолетних или каким-то другим учреждениям, куда попадает ребенок в трагические для себя моменты, когда его изъяли из семьи, когда он остался без сопровождения близких людей и значимых взрослых, законных представителей, — считает основатель общественного фонда «Сообщество приемных родителей Казахстана», приемная мама Жанна Ким.

По ее словам, приемные профессиональные семьи научат казахстанцев принимать ребенка в любом состоянии и дать каждому из них родительскую заботу. А эта проблема до сих пор в стране остается актуальной. К тому же, у биологических мам и пап, чьи дети попадают в систему, появится возможность поправить социальное положение и вновь воссоединиться с родными детьми.

— К нам доставляют ребенка в любое время дня и ночи, в любом состоянии, с любым диагнозом, без возрастных ограничений, после тяжелых событий, может, даже тяжело травмированного. Профессиональные родители делают это не для себя, не для выгоды, как зачастую многим кажется, они делают это для этих детей. Часто складывается впечатление, что люди идут на усыновление или на патронат, чтобы закрыть какую-то свою потребность. Возможно, есть и такие. Но система профессиональных родителей как раз их отсекает, — рассказала основатель общественного фонда.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

Информирование общества

Еще одна проблема, которая мешает устройству детей в семьи — это неприятие приемных семей в обществе, считает правозащитница. Причину Жанна Ким видит в недостаточной информированности населения.