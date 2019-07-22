«Приемная на дороге»: более 2 тысяч граждан приняли полицейские Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области стражи порядка провели очередной этап республиканской акции «Приемная на дороге», которая состоялась в городе Туркестане и районах области на должном уровне, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП области.

Полицейские области внимательно выслушали обращения и просьбы жителей и дали исчерпывающе ответы на актуальные вопросы. Напомним, данная акция проводится в соответствии с прямым поручением министра внутренних дел Е. Тургумбаева и реализуется в масштабе республики.

Основная цель акции - обеспечение обратной связи с населением, повышение правовой грамотности граждан в различных сферах, дальнейшее укрепление тесного взаимодействия между полицейскими и населением.

Под открытым небом сотрудники местной полицейской службы, управления административной полиции, миграционной службы и дорожно-технической инспекции принимали граждан и отвечали на интересующие их вопросы. Кроме того, в специально отведенных местах под крышей шатров, личный прием граждан проводили руководители подразделений ДП Туркестанской области.





По словам начальника управления административной полиции полковника полиции Алмаса Тастанбекова, большинство обращений граждан, пришедших на прием, связано с нарушением правил дорожного движения, регистрацией автомашин и штрафов, вопросами в сфере миграционного законодательства и т.д. Ни один из вопросов посетителей акции не остался без внимания, их зарегистрировали и взяли на контроль.

Во время акции полицейские Туркестанской области отвечали на вопросы, касающиеся деятельности полиции, административных штрафов и оказания государственных услуг, что позволило жителям области получить полную информацию о ходе цифровизации органов внутренних дел.





Акцию стражи порядка проводили в течение двух дней с 19 по 20 июля с 9.00 утра до 19.00 вечера.

Также среди граждан, посетивших акцию «Приемная на дороге» и принявших участие в прямом эфире в социальных сетях оказалось немало тех, кто выразил полицейским благодарность за организацию данного мероприятия.



