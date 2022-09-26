Приемами определения поддельных документов поделятся эксперты из Турции

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Семинар СВМДА «Борьба с подделкой документов для предотвращения контрабанды людей и незаконной миграции», организованный совместно с Турецкой национальной полицией, открылся в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Учебный курс проводится силами Турецкой национальной полиции при поддержке Генеральной прокуратуры РК.

«Предыдущие курсы профессиональной подготовки СВМДА были направлены на борьбу с такими абсолютными пороками, как производство и незаконный оборот наркотиков, финансирование терроризма, отмывание денег, борьба с международной организованной преступностью. Целью курса является борьба с подделкой проездных документов, что приводит к незаконной миграции, огромным суммам неуплаченных налогов, росту криминализации населения, распространению опасных инфекционных заболеваний, низким стандартам трудовых отношений», - сказал в своем приветственном слове исполнительный директор секретариата СВМДА Кайрат Сарыбай.

Он также привел пример, что 7 марта сеть ООН по миграции опубликовала отчет, согласно которому 47 тыс. мигрантов пропали без вести или погибли за последние пять лет на миграционных путях, поощряемых изготовителями фальшивых документов.

«Мне приятно отметить, что среди участников нашего семинара есть очень опытные сотрудники правоохранительных органов из государств-членов СВМДА, на которых лежит большая ответственность за охрану общественного порядка и обеспечение правопорядка на государственных границах - это представители Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Катара, Узбекистана, Российской Федерации и Турции», - подчеркнул К. Сарыбай.

Кайрат Сарыбай добавил, что текущий семинар является двенадцатым, организованным Турцией для стран-членов СВМДА за последние три года.

На семинаре три тренера из Турецкой национальной полиции, имеющие опыт работы в Великобритании, Нидерландах, Германии, Греции, Болгарии - государствах, знакомых с большими потоками нелегальной миграции, поделятся опытом, приемами и инструментами определения поддельных документов, используемых для незаконного пересечения государственных границ.

Во время открытия семинара посол Турции в Казахстане Уфук Экичи передал в бюджет СВМДА добровольный финансовый взнос в размере 30 тыс. долларов.