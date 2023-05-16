Прием заявок в детсады стартовал в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы началось массовое комплектование групп в государственных дошкольных организациях, передает корреспондент МИА «Казинформ»

Комплектование происходит через сайт balabaqsha.bilimalmaty.kz. В этом году планируется принять порядка 13 000 детей.

«В первую очередь распределение мест идет для внеочередников (дети военнослужащих, дети родителей, трудящихся в специальных организациях) и первоочередников (дети с инвалидностью, дети с особыми образовательными потребностями, дети из многодетных семей, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети педагогов, дети, подошедшие в очереди и другие категории)», - сообщили в акимате Алматы.

С 16 по 18 мая будут доступны места в специальных (коррекционные) дошкольных организациях для детей 2021, 2020, 2019, 2018 годов рождения, чья очередь подошла. Свободные (оставшиеся) места будут доступны для всех 19 мая в 06:57 утра.

Во время комплектования мест первоочередникам на номер телефона родителя или опекуна ребенка придет уведомление о подошедшей очереди. После получения уведомления у родителя или опекуна есть три приоритетных рабочих дня, чтобы получить направление в детский сад. Полученное направление необходимо предоставить в дошкольную организацию в течение пяти рабочих дней. По истечении этого времени направление аннулируется. При этом очередь ребенка пойдет в стоп-лист на 10 дней: в этот период он не может участвовать в распределении свободных мест. Через 10 дней очередь ребенка восстановится.

Далее начнется комплектование в детские сады общего типа:

- Первый этап для детей 2021 года рождения – 22 мая данные места будут доступны для внеочередников и первоочередников с 07:00 утра 23-25 мая. Свободные (оставшиеся) места (оставшиеся) будут доступны для всех очередников 26 мая в 06:57 утра.

- Второй этап для 2021 года рождения – 12 июня данные места будут доступны для внеочередников и первоочередников с 07:00 утра 13-15 июня. Свободные места (оставшиеся) места будут доступны для всех очередников 16 июня с 06:57 утра.

- Первый этап для детей 2020 года рождения – 29 мая данные места будут доступны для внеочередников и первоочередников с 07:00 утра с 30 мая по 1 июня. Свободные (оставшиеся) места будут доступны для всех очередников 2 июня в 06:57 утра.

- Второй этап для 2020 года рождения – 19 июня данные места будут доступны для внеочередников и первоочередников с 07:00 утра 20-22 июня. Свободные (оставшиеся) места будут доступны для всех очередников 23 июня с 06:57 утра.

- 5 июня для детей 2019, 2018 годов рождения (очередников и первоочередников) места будут доступны с 07:00 утра 6-8 июня. Свободные (оставшиеся) места будут доступны для всех очередников 9 июня с 06:57 утра.

Дошкольные организации размещают свободные места по понедельникам. Во вторник, среду и четверг они становятся доступны для внеочередников и первоочередников. В пятницу с 06.57 утра оставшиеся свободные места становятся доступны для всей очереди.

По всем вопросам, связанным с детскими дошкольными организациями и системой balabaqsha.bilimalmaty.kz (наличие свободных мест, постановка в очередь, выдача направлений, вход в личный кабинет и др.) можно обратиться в Call-center по номерам: 1308, +7 (727) 338-33-88.