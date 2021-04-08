Прием заявок по трудоустройству людей с ограниченными возможностями начат в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - КГУ «Центр занятости населения» акимата города Нур-Султан принимает заявки от работодателей по созданию специальных рабочих мест для трудоустройства людей с ограниченными возможностями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Специальные рабочие места для трудоустройства людей с ограниченными возможностями оборудованы с учетом индивидуальных возможностей потенциального работника.

А в целях возмещения затрат на приобретение, монтаж и установку оборудования при создании специальных рабочих мест работодателям предоставляются субсидии из средств государственного бюджета.

В случае заинтересованности в данном предложении необходимо подать заявку в Центр занятости населения акимата города Нур-Султан по адресу: г. Нур-Султан, ул. Бейбитшилик, 25 (БЦ«Өркен»).

Дополнительную информацию о создании специальных рабочих мест можно получить по телефонам: 72-93-41, 8-775-763-07-09.