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    15:32, 08 Апрель 2021 | GMT +6

    Прием заявок по трудоустройству людей с ограниченными возможностями начат в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - КГУ «Центр занятости населения» акимата города Нур-Султан принимает заявки от работодателей по созданию специальных рабочих мест для трудоустройства людей с ограниченными возможностями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

    Специальные рабочие места для трудоустройства людей с ограниченными возможностями оборудованы с учетом индивидуальных возможностей потенциального работника.

    А в целях возмещения затрат на приобретение, монтаж и установку оборудования при создании специальных рабочих мест работодателям предоставляются субсидии из средств государственного бюджета.

    В случае заинтересованности в данном предложении необходимо подать заявку в Центр занятости населения акимата города Нур-Султан по адресу: г. Нур-Султан, ул. Бейбитшилик, 25 (БЦ«Өркен»).

    Дополнительную информацию о создании специальных рабочих мест можно получить по телефонам: 72-93-41, 8-775-763-07-09.


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