Прием заявок по программе «Алматы жастары» стартует 15 мая

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - С 15 мая начнется прием заявлений и документов на получение льготных жилищных займов для молодежи по программе «Алматы жастары», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акимата города, в программе льготного кредитования могут участвовать молодые люди до 35 лет включительно. Прием заявок завершится 31 мая.

Претендовать на получение займа могут представители наиболее востребованных профессий бюджетных организаций: учителя, врачи, журналисты, преподаватели, сотрудники сфер культуры и спорта, правоохранительных органов и коммунальных служб.

По поручению акима мегаполиса Ерболата Досаева для молодых учителей и медиков увеличен лимит еще на 100 займов: 50 - для учителей, 50 - для медиков. Благодаря этому жильем планируется обеспечить 1100 молодых семей.

Стоит отметить, что по этой программе молодым семьям предоставляются льготные займы под 5% на сумму до 18 млн тенге для приобретения первичного и вторичного жилья. Заявление и документы принимаются от молодежи до 35 лет, не имеющих недвижимость в течении последних 5 лет, осуществляющие трудовую деятельность не менее последних 6 месяцев в сферах, определенных условиями программы.

Прием заявок по городской программе «Алматы жастары» в прошлом году проходил с 18 мая по 1 июня.