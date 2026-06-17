Прием заявок на молодежную премию «Дарын» стартовал в Казахстане

Государственная молодежная премия «Дарын» присуждается ежегодно в целях государственной поддержки талантливой молодежи за плодотворную научную, творческую, общественную деятельность, а также за высокие спортивные достижения, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство культуры и информации РК.

Конкурс пройдет по 10 номинациям: «Литература», «Наука», «Дизайн и изобразительное искусство», «Журналистика», «Классическая музыка», «Общественная деятельность», «Спорт», «Театр и кино», «Эстрада», «Народное творчество».

Условия: на соискание премии претендуют граждане Республики Казахстан в возрасте до 35 лет (возраст на момент окончания приема заявок).

Документы соискателей принимаются в бумажном виде и электронном виде.

В бумажном виде с 17 июня по 17 сентября (включительно) 2026 года в Министерстве культуры и информации Республики Казахстан по адресу: город Астана, проспект Мәңгілік ел 8, здание «Дом министерств» 14-подъезд.

В электронном варианте документы можно отправить по почте: daryn2026kz@gmail.com.

Телефоны для справок (в рабочие дни, с 9:00 до 18:30 часов).

8 (7172) 74-05-25;

8 (7172) 74-18-43.

Ознакомиться с правилами можно на официальном сайте Министерства культуры и информации РК.

Премия проходит ежегодно, ранее лауреатов государственной молодежной премии «Дарын»-2025 наградили в Астане. Как прошла церемония можно прочитать здесь.