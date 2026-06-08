Прием заявок на конкурс «Мерейлі отбасы» стартовал в Астане

В столице стартовал прием заявок на участие в национальном конкурсе «Мерейлі отбасы», передает Kazinform со ссылкой на акимат города Астаны.

По данным столичного акимата, главная цель национального конкурса — поднять авторитет семьи в обществе и укрепить общественное единство. Это делается через популяризацию жизненного опыта образцовых семей, продвижение семейных ценностей, а также показ положительных примеров брака и семьи.

— Призовой фонд конкурса: победитель городского этапа получит 1 000 000 тенге; победитель районного этапа — 500 000 тенге. Заявки принимаются до 15 июня. Контактные номера: +7 (700-65) 3-36-94; +7 (707-12) 7-10-47, — сообщили в акимате.

Ранее сообщалось, как одна семья из Каракаралинска воспитала 11 чемпионов Казахстана.