Как одна семья из Каракаралинска воспитала 11 чемпионов Казахстана

В Каркаралинске семья Бейсенаевых превратила древнюю интеллектуальную игру в образ жизни. Здесь тогызкумалак стал не просто спортом, а семейной системой воспитания, где растут чемпионы и формируется характер, передает корреспондент агентства Kazinform.

В Карагандинской области уже несколько десятилетий живет уникальная династия, посвятившая себя развитию национальной интеллектуальной игры тогызкумалак. Это древняя логическая игра кочевников, которую часто называют «степной математикой»: она требует точного расчета, стратегического мышления и умения просчитывать ходы на несколько шагов вперед. Историки считают, что ее возраст может достигать около четырех тысяч лет.

В семье Бейсенаевых интерес к игре передается из поколения в поколение. По словам главы семьи Буркита Бейсенаева, знакомство детей с тогызкумалак начинается практически с раннего детства — уже в возрасте четырех лет они пробуют делать первые ходы.

Фото: личный архив семьи Бейсенаевых

Супруга тренера Светлана Бейсенаева признается, что сначала просто наблюдала за игрой, но со временем тоже втянулась в семейные партии.

— Когда в доме постоянно играют в тоғызқұмалақ, невозможно остаться в стороне. Со временем я тоже научилась. Иногда наши игры становятся настолько эмоциональными, что перерастают в настоящие споры. Но это часть нашей семейной жизни и традиции, — говорит она.

Важно отметить, что тогызкумалак — это игра, где у каждого игрока по 9 лунок и 162 камешка (по 81 у каждого участника). Цель — собрать как можно больше камней, просчитывая математические комбинации и ходы соперника. Именно поэтому ее сравнивают с шахматами степи.

Фото: личный архив семьи Бейсенаевых

В семье существует даже собственный рейтинг игроков. Одной из сильнейших считается дочь Айгуль Бейсенаева — многократная победительница областных и республиканских соревнований.

— Благодаря тогызкумалак я много путешествовала по стране, участвовала в турнирах и получила огромный опыт. Сейчас я работаю в социальной сфере, и даже там продолжаю участвовать в соревнованиях, — рассказывает она.

Старший сын Думан Бейсенаев, который также с детства играет в тогызкумалак, сегодня добился успехов в спорте — он является победителем международных марафонов по бегу и лыжным гонкам. Но именно интеллектуальная игра, по его словам, сформировала его мышление.

Фото: личный архив семьи Бейсенаевых

— Тогызкумалак научил меня терпению, расчету и дисциплине. Это не просто игра, а тренировка ума, — отмечает он.

Глава семьи Буркит Бейсенаев уже много лет обучает детей в Каркаралинске. Он открыл кружок, где около тридцати школьников несколько раз в неделю изучают стратегию игры и развивают логическое мышление.

Фото: личный архив семьи Бейсенаевых

Тренер вспоминает, что в его детстве не всегда были настоящие игровые наборы.

— Мы рисовали доску прямо на земле, а вместо камешков использовали все, что находили под рукой. Иногда даже конфеты. Играли до поздней ночи, настолько она нас увлекала, — рассказывает он.

За сорок лет работы он подготовил десятки сильных игроков, а одиннадцать его воспитанников стали чемпионами Казахстана.

Фото: личный архив семьи Бейсенаевых

Фото: личный архив семьи Бейсенаевых

Ученик Султан Панченко признается, что тоғызқұмалақ помог ему развить математические способности и скорость мышления.

— Раньше мне было сложно с математикой. Но игра научила меня быстро считать и анализировать, — говорит он.

Фото: личный архив семьи Бейсенаевых

Тогызкумалак считается одной из древнейших интеллектуальных игр мира. Ее часто сравнивают с шахматами и нардами, однако она уникальна своей математической основой. В Каркаралинском регионе именно Буркит Бейсенаев стал одним из тех, кто возродил интерес к этой традиции и сделал ее частью современной образовательной системы.

Фото: личный архив семьи Бейсенаевых

В 1989 году он стал чемпионом Казахстана и получил звание мастера спорта Республики Казахстан. Сегодня его главное достижение — не только титулы, а целая семейная школа, где национальная игра объединяет поколения.

Фото: личный архив семьи Бейсенаевых