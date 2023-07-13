Прием заявлений для участия в конкурсе грантов начался в вузах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня по всей стране в вузах начался прием заявлений для участия в конкурсе образовательных грантов, который продлится до 20 июля. Абитуриенты могут подать заявления как в онлайн, так и офлайн, передает МИА «Казинформ».

В этом году прием документов будет осуществляться в онлайн формате посредством еGov, так и офлайн – через приемные комиссии вузов. Также будет работать виртуальная приемная комиссия вузов. Подача документов возможна в любом вузе (по месту нахождения).

Ранее зампредседателя Комитета высшего и послевузовского образования Министерства науки и высшего образования Нурбек Сапарходжаев, отвечая на запрос корреспондента МИА «Казинформ», пояснил, в каком порядке будут приниматься документы на грант в этом году и какие документы необходимы для подачи заявки на получение образовательного гранта.

Прием документов на грант от абитуриентов будет осуществляться и в ночное время.

Напомним, ранее сообщалось, что на инженерно-технические специальности в Казахстане выделено 60% всех грантов.

Общее количество образовательных грантов, выделенных на обучение на всех уровнях высшего и послевузовского образования, составляет 88 тысяч. Кроме того, увеличилось количество грантов по педагогической квоте, в 2023 году выделено 6280 грантов. По программе «Серпін» выделено 3653 гранта.