Прием на обучение в Исследовательском университете международного класса в Астане планируется в 2025 году

Подписан меморандум между Министерством науки и высшего образования РК и Университет Кардиффа (Cardiff University) о создании Исследовательского университета международного класса в Астане. Прием на обучение в новый университет планируется в сентябре 2025 года, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Фото: пресс-служба Министерства науки и высшего образования РК

Для реализации проекта акиматом Астаны выделено 10 га земли. Проект поддерживается казахстанским инвестором Qualified Centre of Education Public Foundation, который будет осуществлять строительство учебного корпуса и необходимой инфраструктуры.

Согласно меморандуму Университет Кардиффа входит в проект в качестве основного партнера.

- Данное сотрудничество будет способствовать сближению казахстанско-британского сотрудничества в сфере высшего образования, - отметил вице-канцлер по международному сотрудничеству Cardiff University, профессор Рудольф Аллеманн.

В ходе встречи министра Саясата Нурбека с вице-канцлером, профессором Венди Лернером и директорами департаментов достигнута договоренность о реализации Кардиффским университетом образовательных программ и исследовательских технологий по таким ключевым направлениям как инженерия, искусственный интеллект, устойчивое развитие, медицина и биотехнология.

Cardiff University основан в 1883 году, обладает признанным во всем мире академическим и научным потенциалом. Университет входит в топ-25 лучших учебных заведений Великобритании и является членом престижной группы Russell Group, объединяющий ведущие исследовательские университеты Великобритании. Вуз является ведущим университетом в таких направлениях, как медицина, биология, инженерия и социальные науки.

Особенно выделяются исследования в области онкологии, кардиологии и инновационных технологий. Кардиффский университет окончили многие известные люди, такие как профессор сэр Мартин Эванс, лауреат Нобелевской премии по медицине, профессор Роберт Хубер, лауреат Нобелевской премии по химии, Нил Киннок, бывший лидер Лейбористской партии Великобритании и вице-президент Европейской комиссии, и Хью Эдвардс, ведущий новостей на BBC.

Напомним, министр науки и высшего образования на августовского саммите педагогов «Digital Kazakhstan: заманауи білім беру» сообщил о том, что в Алматы открылся Королевский университет Белфаста, а теперь Кардиффский университет откроет большой кампус в Астане.