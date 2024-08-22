Кампус Кардиффского университета откроется в Астане

За последние два года в Казахстан согласились приехать 33 сильных исследовательских университета из-за рубежа. Об этом сообщил министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек.

- Наш текущий приоритет — превратить Казахстан в крупный академический и исследовательский центр. За последние два года в Казахстан согласились приехать 33 сильных исследовательских университета из-за рубежа. Эта работа продолжается. Я только сегодня вернулся из Лондона, где мы подписали контракт с Кардиффским университетом. Это учреждение является членом Russell Group, группы сильных британских университетов. Ранее в Алматы открылся Королевский университет Белфаста, а теперь Кардиффский университет откроет большой кампус в Астане, - заявил министр науки и высшего образования на августовского саммите педагогов «Digital Kazakhstan: заманауи білім беру».

14 гектаров земли в Астане выделено под Кардиффский университет.

- Первой целью, поставленной перед Кардиффом, является подготовка учителей в соответствии с международными стандартами. Поэтому это будет и помощь, и конкуренция Назарбаев Университету, нашему главному отечественному педагогическому вузу. Таким образом мы готовим сильных преподавателей международного уровня, владеющих иностранными языками, - добавил С. Нурбек.

Ранее сообщалось, что в Казахстане намерены разрешить использовать искусственный интеллект при написании диссертаций.