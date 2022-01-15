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Прием граждан провели депутаты в Акмолинской области

15 Января 2022 17:01
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Прием граждан провели депутаты в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В рамках концепции «Слышащего государства» в Акмолинской области на постоянной основе проводятся встречи депутатов с населением, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления внутренней политики.

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Сегодня депутаты областного центра во главе с секретарем городского маслихата Рустемом Калишевым, выслушали жителей и постарались ответить на обращения, заданные во время встречи.

Напомним, что в рамках концепции, каждый гражданин может обратиться к депутату по своей проблеме, а они, в свою очередь, оперативно и конструктивно будут реагировать на их запросы.

В ходе встречи с населением подняты актуальные вопросы ремонта канализации в селе Красный Яр, постоянной прописки, очереди на жилье и другие.

По всем вопросам, заданным в ходе приема граждан, были даны разъяснения, а некоторые из них взяты под личный контроль руководителя гормаслихата.

С вопросом получения жилья обратилась жительница Кокшетау Роза Крылова.

«Главное в жизни человека - это обретение своего дома. Так как у меня нет постоянной прописки, возникли трудности для того чтобы встать на очередь на жилье. Сегодня на приеме депутаты нашли как мне можно помочь с пропиской и встать в очередь. Спасибо!», - рассказала Роза Крылова.

Получила ответ о строительстве прямой дороги в микрорайоне Васильковский пенсионерка Бибинур Габдрахманова.

«Такие приемы очень своевременны и необходимы для населения. Очень рада что решается волнующий меня и моих соседей вопрос о прокладке дороги со стороны микрорайона Васильковский», - поделилась жительница.

По словам депутатов, сейчас разрабатывается проектно-сметная документация, после того как согласуют проект будет выделено финансирование.

Такие встречи являются системными и позволяют наиболее оперативно реагировать на те проблемы и вопросы, которые обозначают жители.

По итогам приема в работу были приняты 20 различных обращений, часть из которых будет направлена в соответствующие государственные органы.


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#Акмолинская область   #Регионы   #Общество   #Маслихат  
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