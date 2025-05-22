Прием документов в колледжи Карагандинской области начнется 25 июня

О предстоящей вступительной кампании в колледжи рассказала руководитель управления образования Гулбакыт Жунусова на брифинге на площадке Региональной службы коммуникаций.

— Государственный образовательный заказ на обучение в организациях технического и профессионального образования составит 9250 мест. Приём документов на очную форму обучения по госзаказу будет проводиться с 25 июня по 18 августа. На платное обучение приём документов стартует также 25 июня и продлится до 25 августа. На вечернюю и заочную форму обучения подать документы можно будет с 25 июня до 20 сентября, — сообщила Гулбакыт Жунусова.

На творческие специальности документы будут принимать с 25 июня до 20 июля, на педагогические и медицинские — с 25 июня по 15 августа.

Заявление можно подать через портал электронного правительства egov.kz в разделе «Образование» либо непосредственно в приёмную комиссию выбранного колледжа.

Абитуриенты вправе выбрать до четырёх специальностей и указать четыре колледжа.

— Зачисление на рабочие специальности будет проходить по итогам собеседования, на специальности среднего звена и прикладного бакалавриата — на конкурсной основе по среднему баллу аттестата. Для специальностей, требующих творческой подготовки, предусмотрены специальные экзамены, — пояснила спикер.

Официально учебный год в школах завершается 23 мая. Девятиклассники будут сдавать экзамены с 29 мая по 10 июня, выпускники 11-х классов — с 30 мая по 16 июня. Вручение аттестатов об общем среднем образовании запланировано на период с 18 по 20 июня.

В этом году девятые классы оканчивают 16 745 учеников, из которых часть продолжит образование в школе, а часть поступит в колледжи. Выпускников 11-х классов — 8267.

Что касается поступления в вузы, то на основной этап ЕНТ подали заявления 7445 выпускников. Тестирование проходит с 16 мая по 5 июля, в области три региональных центра тестирования — два в Караганде и один в Балхаше. Каждый участник имеет право на две попытки тестирования, лучший результат будет учитываться на конкурсе на образовательный грант.

Напомним, свыше 4 тыс. предприятий взяли шефство над колледжами в Казахстане.