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    15:56, 22 Май 2025 | GMT +5

    Прием документов в колледжи Карагандинской области начнется 25 июня

    В Карагандинской области действуют 52 колледжа. На новый учебный год планируется набрать студентов по 92 специальностям. На грант могут претендовать 9250 абитуриентов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Прием документов в колледжи Карагандинской области начнется 25 июня
    Фото: РСК

    О предстоящей вступительной кампании в колледжи рассказала руководитель управления образования Гулбакыт Жунусова на брифинге на площадке Региональной службы коммуникаций.

    — Государственный образовательный заказ на обучение в организациях технического и профессионального образования составит 9250 мест. Приём документов на очную форму обучения по госзаказу будет проводиться с 25 июня по 18 августа. На платное обучение приём документов стартует также 25 июня и продлится до 25 августа. На вечернюю и заочную форму обучения подать документы можно будет с 25 июня до 20 сентября, — сообщила Гулбакыт Жунусова.

    На творческие специальности документы будут принимать с 25 июня до 20 июля, на педагогические и медицинские — с 25 июня по 15 августа.

    Заявление можно подать через портал электронного правительства egov.kz в разделе «Образование» либо непосредственно в приёмную комиссию выбранного колледжа.

    Абитуриенты вправе выбрать до четырёх специальностей и указать четыре колледжа.

    — Зачисление на рабочие специальности будет проходить по итогам собеседования, на специальности среднего звена и прикладного бакалавриата — на конкурсной основе по среднему баллу аттестата. Для специальностей, требующих творческой подготовки, предусмотрены специальные экзамены, — пояснила спикер.

    Официально учебный год в школах завершается 23 мая. Девятиклассники будут сдавать экзамены с 29 мая по 10 июня, выпускники 11-х классов — с 30 мая по 16 июня. Вручение аттестатов об общем среднем образовании запланировано на период с 18 по 20 июня.

    В этом году девятые классы оканчивают 16  745 учеников, из которых часть продолжит образование в школе, а часть поступит в колледжи. Выпускников 11-х классов — 8267.

    Что касается поступления в вузы, то на основной этап ЕНТ подали заявления 7445 выпускников. Тестирование проходит с 16 мая по 5 июля, в области три региональных центра тестирования — два в Караганде и один в Балхаше. Каждый участник имеет право на две попытки тестирования, лучший результат будет учитываться на конкурсе на образовательный грант.

    Напомним, свыше 4 тыс. предприятий взяли шефство над колледжами в Казахстане. 

    Теги:
    Колледжи Регионы Казахстана Образование Карагандинская область Техническое образование
    Айзада Агильбаева
    Айзада Агильбаева
    Автор
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