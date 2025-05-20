Свыше 4 тыс. предприятий взяли шефство над колледжами в Казахстане

В 2024-2025 учебном году в колледжах обучались более 550 тыс. студентов. 173 тыс. студентов завершают обучение, из них по рабочим квалификациям — 123 тыс. студентов, в рамках дуального обучения — 27 тыс.

Представители бизнеса приняли участие в разработке более 8 тыс. образовательных программ. Выпуск по целевому заказу предприятий составил 10 тыс. студентов.

— Ежегодно растет процент трудоустройства выпускников колледжей, в 2024 году трудоустроен 81% выпускников. В рамках проведения Года рабочих профессий большое внимание уделяется повышению престижа рабочих профессий и взаимодействию колледжей с бизнесом. По итогам учебного года число шефствующих предприятий увеличилось в 7 раз. Сегодня свыше 4 тыс. предприятий оказывают шефство над 662 колледжами, — сообщил Г. Бейсембаев.

Также, по его словам, в этом году впервые официально закреплена должность «педагог-профориентатор». 905 старшеклассников получили дипломы по рабочим квалификациям наравне с аттестатами об общем образовании. Профориентационными мероприятиями охвачены 2,5 млн учащихся школ.

Оснащена материально-техническая база 104 колледжей. Введено 8 общежитий на 2 тыс. мест.