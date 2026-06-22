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    Прием документов в казахстанские колледжи начнется 25 июня: сколько выделили грантов

    В Казахстане с 25 июня начнется прием документов в организации технического и профессионального, послесреднего образования, передает Kazinform со ссылкой на Министерство просвещения РК.

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    Коллаж: Kazinform

    На 2026–2027 учебный год по государственному образовательному заказу для колледжей выделено 140 тысяч мест.

    Абитуриенты могут подать документы через портал eGov.kz или в электронном формате при обращении в колледж.

    Государственный образовательный заказ увеличен по техническим специальностям.

    Для поступающих на специальности среднего звена и прикладной бакалавриат конкурс проводится на основе среднего балла аттестата по обязательным и профильным предметам.

    Выпускники, желающие получить рабочую квалификацию, принимаются в колледжи по итогам собеседования.

    Для поступающих на педагогические специальности проводится эссе или диктант, для поступающих на медицинские и творческие специальности проводятся специальные и (или) творческие экзамены.

    Конкурс грантов поступающим в колледжи
    Фото: Министерство просвещения РК

     

    Сроки приема документов:

    • по рабочим квалификациям, с 25 июня по 27 августа;
    • по специальностям среднего звена, на базе 9 и 11 классов, с 25 июня по 22 августа;
    • по творческим специальностям, с 25 июня по 20 июля;
    • по педагогическим специальностям, на базе 9 и 11 классов, а также на базе технического и профессионального, послесреднего образования, с 25 июня по 10 августа;
    • по медицинским специальностям, на базе 9 классов, с 25 июня по 10 августа, на базе 11 классов и технического и профессионального, послесреднего образования, с 25 июня по 15 августа;
    • по вечерней форме обучения, с 25 июня по 20 сентября.

    При приеме в колледжи предусмотрена квота в соответствии с приказом министра просвещения Республики Казахстан от 15 августа 2023 года №261.

    С полным текстом приказа можно ознакомиться в информационно-правовой системе «Әділет».

    Напомним, два колледжа Казахстана будут обучать гидрологов и гидротехников.

    Колледжи Образование Выпускники Техническое образование
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор