12 Мая 2022 18:49

Прием документов по Алматы жастары начнется с 18 мая

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В этом году планируется обеспечить жильем 1000 молодых семей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Хочу объявить о начале приема заявок по городской программе «Алматы жастары» с 18 мая по 1 июня. Молодым семьям предоставляются льготные займы под 5% на сумму до 18 млн тенге для приобретения первичного и вторичного жилья», - сказал на встрече с жителями Ауэзовского района аким города Ерболат Досаев.

В пресс-службе акимата отметили, что участники могут приобрести квартиру с 10% первоначальным взносом от суммы займа со сроком до 25 лет.

По словам акима, в этом году планируется обеспечить жильем 1000 молодых семей. Среди них граждане наиболее востребованных профессий, работники бюджетных организаций: учителя, врачи, сотрудники сфер культуры и спорта, журналисты, работники сферы социальной защиты населения и правоохранительных органов.

В прошлом году прием документов по «Алматы жастары» проходил с 10 по 31 марта на сайте almaty-zhastary.kz.

В 2021 году по «Алматы жастары» увеличили сумму кредитования с 13 до 18 млн тенге. Для участия в программе подано 9741 заявление.

Жилищная программа «Алматы жастары 3.0» с низкой процентной ставкой стартовала в 2020 году. В ней могут участвовать алматинцы в возрасте до 35 лет.