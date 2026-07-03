Прием документов для поступления в докторантуру начался в Казахстане

Сегодня, 3 июля, в Казахстане стартовал прием заявлений на участие во вступительном экзамене в докторантуру, который продлится до 3 августа, передает Kazinform со ссылкой на Министерство науки и высшего образования РК.

В Министерстве отметили, что сами вступительные экзамены пройдут с 4 по 20 августа. Подать заявление можно через сайт Национального центра тестирования МНВО РК http://app.testcenter.kz. При этом абитуриенты могут выбрать только одно высшее учебное заведение и одну группу образовательных программ.

До завершения приема заявлений, то есть до 3 августа, поступающие смогут отредактировать или удалить свое заявление, если потребуется изменить город сдачи экзамена, группу образовательных программ или язык тестирования. Информация о месте и времени проведения экзамена появится в личных кабинетах 9 августа.

Как сообщили в ведомстве, вступительный экзамен состоит из собеседования, написания эссе и экзаменационных вопросов по профилю группы образовательной программы. Максимально можно набрать 100 баллов: 30 баллов за собеседование, 20 — за эссе и 50 — за профильные вопросы. Для участия в конкурсе на обучение по государственному образовательному заказу и на платной основе необходимо набрать не менее 75 баллов.

— Для поступления в докторантуру необходимо предоставить сертификат, подтверждающий владение государственным языком по системе КАЗТЕСТ, а также сертификат, подтверждающий владение иностранным языком не ниже уровня В1 (за исключением поступающих по группам образовательных программ «Подготовка педагогов физической культуры», «Подготовка педагогов музыки», «Подготовка педагогов казахского языка и литературы» и «Подготовка педагогов русского языка и литературы»). Лица, имеющие сертификат TOEFL ITP сдают дополнительное тестирование на знание английского языка до начала ВЭД, — подчеркнули в Миннауки.

Также с 2026 года в перечень документов включены: проект научного исследования (Research Proposal), список научных публикаций за последние 3 календарных года (при наличии), план проведения исследования и эссе.

Поступающие на программы докторов по профилю, включая индустриальный PhD и DBA (Doctor of Business Administration), освобождаются от требования по наличию сертификата определенного уровня, подтверждающего владение иностранным языком. Во время вступительных экзаменов они также не пишут эссе.

— Максимальная оценка вступительного экзамена для докторов по профилю составляет 80 баллов, из них 25 баллов — собеседование, 50 баллов — экзаменационные вопросы по профилю и до 5 баллов — рекомендательное письмо от предприятий и организаций (при наличии). Пороговый балл для участия в конкурсе — не менее 50 баллов, — сообщили в Министерстве науки и высшего образования РК.

Ранее сообщалось, что женщины возглавляют каждый четвертый вуз в Казахстане.