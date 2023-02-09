Причины затяжного строительства моста по малой кольцевой дороге назвали в акимате Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Аким Астаны Женис Касымбек сообщил, когда приступят к строительству моста по проекту малой кольцевой дороги в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе встречи с жителями Байконурского района акиму задали вопрос о мосте по улице Малахова, так как этот мост необходим для проезда скорой помощи и пожарных машин.

Представители акимата сообщили, что эта эстакада предусмотрена в составе проекта «Малая кольцевая дорога» – четвертый участок и проектирование по нему приостановлено.

«Это проектный участок, который у нас остался от малой кольцевой дороги от Алаш до улицы Конституция. Там подлежит сносу 180 домов и производственных помещений. Более 21 млрд тенге составляет сумма только для выкупа и освобождения этих участков. Минфин не поддержал пока это предложение», - ответили в акимате.

Женис Касымбек подчеркнул, что пока не завершат те участки к строительству малой кольцевой дороги не приступят.

«Здесь по району снос большой. В 9:00 мы были на Кирпичном, Культегин, Асан кайгы, там снос активно будет идти в этом году. Постараемся максимально в этом году завершить все, что возможно. Пока те участки не завершим на малую кольцевую не зайдем, приступать не будем. Больше 20 млрд тенге стоит снос. Это огромные деньги, проект был ранее и как только мы завершим в этом направлении снос, то и этот участок завершим», - пояснил Женис Касымбек.

Ранее аким Астаны Женис Касымбек сообщил, что автобусный парк обновят на 25%.