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Причины затянувшейся модернизации ТЭЦ-2 в Алматы назвал глава Минэнерго

Серик Сабеков
5 Апреля 2023, 19:08
Причины затянувшейся модернизации ТЭЦ-2 в Алматы назвал глава Минэнерго

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Модернизация ТЭЦ-2 Алматы затянулась из-за проблем с поставками. Об этом заявил министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы понимаем, что есть очень большой износ теплосетей. Есть необходимость модернизации, есть проблемы с поставкой базового оборудования. Потому что основными производителями оборудования были у нас российские и украинские предприятия. Часть из них уже находится под санкциями, часть приостановили свою работу», - сказал Алмасадам Саткалиев, отвечая на вопросы в ходе презентации законопроекта «О теплоэнергетике» в Мажилисе.

По словам министра, это производители базового оборудования, котельного оборудования, турбинного оборудования и автоматики.

«Предположим, при модернизации ТЭЦ-2 мы столкнулись с проблемой восстанавливать эту часть или переводить на газ с какими-то сложными техническими решениями, либо строительство новой парогазовой установки. Мы пришли к тому, что на этой площадке мы будем строить новую установку, то есть в любом случае, это сейчас дороже, но в будущем для надежности энергоснабжения даст соответствующие результаты», - добавил Алмасадам Саткалиев.


Правительство РК   Алматы   Минэнерго РК   ТЭЦ  
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