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Причины затянувшегося строительства шоссе Атырау - Астрахань выяснил Антикор
19 Сентября 2022, 19:40

Причины затянувшегося строительства шоссе Атырау - Астрахань выяснил Антикор

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционная служба Атырауской области намерена поставить точку в строительстве международного шоссе «Атырау –Астрахань» - одного из проблемных объектов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Антикоррупционной службой Атырауской области уже проведен ряд мероприятий по установлению проблемных вопросов при строительстве этого объекта.

Так, обсуждены проблемные вопросы в сфере строительства дороги с участием подрядчиков и местных исполнительных органов, проведен общественный мониторинг качества автомобильных дорог совместно с Атырауским филиалом республиканского общественного объединения «Әділдік жолы», проведена комплексная проверка с транспортной прокуратурой, а также совершена служебная поездка руководителя Службы превенции Агентства С. Ахметжанова.

15 сентября текущего года была проведена рабочая встреча с участием подрядных организаций и местных исполнтельных органов.

По итогам мероприятия установлено, что при проведении строительных работ АО «КазАвтоЖол» возникли проблемы с поставкой щебня железнодорожными перевозками для укладки дороги, что привело к затягиванию сроков ввода объекта в эксплуатацию.

В ходе встречи было установлено, что сложности возникают в основном при погрузке и транспортировке строительных материалов с железной дороги Актюбинской области.

В связи с этим, руководством Антикоррупционной службы Атырауской области внесены рекомендации об оказании поддержки филиалу АО «Казавтожол» по Атырауской области со стороны «КТЖ – Грузовый перевозки» - Батыс» по доставке строительных материалов, а также указано на необходимость обеспечения жесткого контроля данного вопроса руководством областного управления пассажирских перевозок и автомобильных дорог.



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