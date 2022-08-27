27 Августа 2022 08:16

Причины затягивания строительства ТЭЦ в Кокшетау назвал глава Минэнерго

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В ходе визита в Акмолинскую область министр энергетики РК Болат Акчулаков провел встречу с населением и прием граждан по личным обращениям. Одним из основных вопросов, волнующих акмолинцев, стало строительство ТЭЦ в областном центре, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам министра, основными источниками теплоснабжения Акмолинской области являются Степногорская ТЭЦ и котельные ГКП на ПХВ «Кокшетау Жылу», суммарная установленная мощность которых составляет 1,6 тыс. Гкал/ч, а располагаемая 1,1 тыс. Гкал/ч. Средний износ Степногорской ТЭЦ составляет 76%, а котельного оборудования ГКП «Кокшетау Жылу» - 63,1%.

«На сегодня город активно развивается, ведется интенсивное жилищное строительство, появляются новые кварталы с многоэтажной застройкой, предприятия и объекты социальной сферы. В связи с чем, в Кокшетау назрела проблема с источником теплоснабжения. Мощность действующих районных котельных недостаточна. Для этого на сегодня рассматривается строительство Кокшетауской ТЭЦ, тепловая мощность которой будет составлять 520 Гкал/час», - отметил министр.

Присутствующие поинтересовались, почему решение такого важного вопроса, как строительство ТЭЦ в Кокшетау, который на сегодняшний день находится на контроле у Главы государства, затягивается.

«Изначально думали, что станция, которую мы проектировали, должна быть на газе. К сожалению, в связи с тем, что подвод газопровода к городу Кокшетау не завершен, я имею в виду продолжение газопровода «Сарыарка» из Нур-Султана, этот проект не реализован, поэтому время с проектированием затянулось. Теперь мы решили, что станцию должна использовать в качестве топлива уголь с переводом в дальнейшем на газ. В сентябре проведут аукцион. Аукцион будет открытый, туда будут приходить те, кто хочет принять участие в строительстве станции. Тот, кто предложит лучшие условия по более низкому тарифу, тот и будет заниматься строительством станции», - пояснил Болат Акчулаков.

Как добавил спикер, после определения победителя начнутся работы по строительству ТЭЦ.

Пришедший на прием житель Степногорска также поднял вопрос предстоящего отопительного сезона, так как ТЭЦ Степногорска находится в весьма плачевном состоянии.

«Как вариант мы предложили реализацию программы небольших установок, котельных. Это котельные с возможностью генерации. Это небольшие станции, которые будут производить и электроэнергию, и тепло. Будут просчитаны тепловая и электрическая нагрузки», - добавил спикер.

Ранее сообщалось, что столичные ТЭЦ планируют полностью перевести на газ. Переведены на газ 13 котлов ТЭЦ-1,2 (на ТЭЦ-1 семь котлов, на ТЭЦ-2 шесть котлов). В текущем году на ТЭЦ-1 переведут на газ еще 3 энергетических котла.