Причины заболевания детей сахарным диабетом назвала врач
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В последнее время у детей выявляется сахарный диабет второго типа. Врач-эндокринолог городской поликлиники №36 Алматы Жаклин Ермуратова объяснила причину, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Врач отметила, что в основном сахарный диабет у детей считается аутоиммунной патологией.
«У женщин часто во время беременности проявляются аутоиммунные патологии и инфекции, которые образуют антитела, впоследствии атакующие клетки эндокринных желез. К примеру, антитела атакуют клетки щитовидной железы, из-за чего развивается аутоиммунный тиреоидит. Атакованные клетки поджелудочной железы могут привести к развитию у ребенка аутоиммунного сахарного диабета», - рассказала врач.
Дети, у которых встречается сахарный диабет первого типа, будут получать инсулинотерапию пожизненно, это объясняется абсолютной недостаточностью инсулина.
По словам эксперта, чаще стал выявляться у детей сахарный диабет второго типа на фоне избыточной массы тела, которая обусловлена чрезмерным употреблением легких углеводов и недостаточностью физических нагрузок.
«Детей можно оградить от сахарного диабета второго типа, исключив потребление легкоусвояемых углеводов, особенно сладких газированных напитков, фастфуда, полуфабрикатов, увеличивая физические нагрузки, и соблюдая правильный режим дня, питания и сон», - отметила Жаклин Ермуратова.
Ранее сообщалось, что количество больных сахарным диабетом растет в Казахстане.
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