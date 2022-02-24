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Причины заболевания детей сахарным диабетом назвала врач

24 Февраля 2022 14:00
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Причины заболевания детей сахарным диабетом назвала врач

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В последнее время у детей выявляется сахарный диабет второго типа. Врач-эндокринолог городской поликлиники №36 Алматы Жаклин Ермуратова объяснила причину, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Врач отметила, что в основном сахарный диабет у детей считается аутоиммунной патологией.

«У женщин часто во время беременности проявляются аутоиммунные патологии и инфекции, которые образуют антитела, впоследствии атакующие клетки эндокринных желез. К примеру, антитела атакуют клетки щитовидной железы, из-за чего развивается аутоиммунный тиреоидит. Атакованные клетки поджелудочной железы могут привести к развитию у ребенка аутоиммунного сахарного диабета», - рассказала врач.

Дети, у которых встречается сахарный диабет первого типа, будут получать инсулинотерапию пожизненно, это объясняется абсолютной недостаточностью инсулина.

По словам эксперта, чаще стал выявляться у детей сахарный диабет второго типа на фоне избыточной массы тела, которая обусловлена чрезмерным употреблением легких углеводов и недостаточностью физических нагрузок.

«Детей можно оградить от сахарного диабета второго типа, исключив потребление легкоусвояемых углеводов, особенно сладких газированных напитков, фастфуда, полуфабрикатов, увеличивая физические нагрузки, и соблюдая правильный режим дня, питания и сон», - отметила Жаклин Ермуратова.

Ранее сообщалось, что количество больных сахарным диабетом растет в Казахстане.


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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Врачи  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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