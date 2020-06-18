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Причины укрепления тенге назвали в Нацбанке

18 Июня 2020 12:09
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Причины укрепления тенге назвали в Нацбанке

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О ситуации на валютном рынке рассказали в Национальном банке РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Для устранения дисбаланса на внутреннем валютном рынке был принят комплекс мер для увеличения предложения иностранной валюты. В частности, было введено требование для субъектов квазигосударственного сектора по обязательной продаже 50% экспортной валютной выручки и перевода валютных депозитов на счета в банки Казахстана. Усилено регулирование обменных операций в целях исключения спекуляций. Принятые меры, а также постепенное улучшение ситуации на внешних рынках, способствовали укреплению тенге на 9,9% с максимального значения 448,52 тенге на 1 апреля текущего года до 404,22 тенге за доллар на 17 июня», - сообщил заместитель председателя Национального банка РК Акылжан Баймагамбетов в ходе пленарного заседания Сената.

Как отметил Акылжан Баймагамбетов, в области курсовой политики Национальный банк придерживался режима свободно плавающего обменного курса тенге. В результате принятых совместных с Правительством мер по повышению сбалансированности валютного рынка, обменный курс тенге за 2019 год укрепился на 0,4% до 382,6 тенге за доллар на конец года.

По информации Нацбанка, валовые международные резервы в прошлом году увеличились на 2,0% до 90,7 млрд долларов, в том числе золотовалютные резервы составили 29 млрд долларов. Активы Нацфонда увеличились на 6,5% до 61,7 млрд долларов на фоне благоприятной конъюнктуры мировых рынков и инвестиционного дохода.

Ранее в Счетном комитете сообщили, что на конец 2019 года активы фонда составили 27,5 трлн тенге.


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#Нацбанк Казахстана   #Сенат   #Экономика  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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