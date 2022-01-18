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Причины ухудшения эпидситуации в Казахстане назвал Ералы Тугжанов
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с чем ухудшилась эпидемиологическая ситуация в Казахстане, пояснил заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Прежде всего, рост заболеваемости вызван активной внутренней и внешней миграцией населения, длительными праздничными днями, а также не последнюю роль сыграли и прошедшие волнения в стране», - сказал Ералы Тугжанов в ходе пресс-конференции в СЦК.
По его словам, есть мнение, что «омикрон» — это обычная сезонная вирусная инфекция.
«Заверяю вас, что ни в коем случае нельзя воспринимать данный штамм, как обычный грипп. Особенностью штамма «омикрон» является высокая заразность и повышенный риск повторного заражения. Коэффициент распространения 1 к 5. Он размножается в 70 раз быстрее варианта «Дельта», - заявил Е.Тугжанов.
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