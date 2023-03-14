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Причины сокращения объема посевных площадей хлопчатника объяснили в Минсельхозе

14 Марта 2023, 13:17
Причины сокращения объема посевных площадей хлопчатника объяснили в Минсельхозе Фото: gov.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр сельского хозяйства РК Ерол Карашукеев объяснил, почему в стране сокращается объем хлопковых полей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году сократим площадь посевов хлопчатника на 6 тысяч гектаров. Это политика Министерства сельского хозяйства в отношении влаголюбивых растений. Этому есть и экономические причины, например, сельхозтоваропроизводитель зарабатывает 200-250 тысяч тенге с одного гектара хлопкового поля. А при посеве кукурузы на этот же объем гектара есть возможность получить прибыль в размере 500-550 тысяч тенге», - сказал журналистам Ербол Карашукеев в кулуарах заседания Правительства.

При этом министр сельского хозяйства отметил, что хлопок в стране в основном отправляется на экспорт.

«За прошедшие годы цена снизилась. Теперь мы смотрим на рынок и состояние спроса», - уточнил министр.

Ранее в ведомстве заявили, что в Казахстане планируется увеличить площади посева по ряду социально значимых культур.


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