Причины снижения базовой ставки назвал глава Нацбанка РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель Национального банка Казахстана Галымжан Пирматов рассказал о причинах и факторах, повлиявших на принятие решения по базовой ставке. Напомним, сегодня регулятор снизил базовую ставку до уровня 16,5% годовых с процентным коридором +/– 1,0 п. п, передает МИА «Казинформ».

Пирматов отметил, что по ожиданиям регулятора замедление инфляции продолжится.

«Инфляция снижается пятый месяц подряд. В июле 2023 года годовая инфляция составила 14,0%. Продовольственная инфляция замедлилась до 13,5%. Рост цен на непродовольственные товары замедлился до 15,0%. Стоит отметить, что мы уже видим косвенный эффект от повышения цен на ГСМ более медленными темпами, чем ожидалось ранее», - рассказал Г. Пирматов на брифинге в Астане.

При этом глава регулятора подчеркнул, что несмотря на позитивную динамику, в связи с проинфляционными факторами, для достижения к концу 2025 года цели по инфляции 5% необходима готовность сохранять более жесткую денежно-кредитную политику.

«Среди основных рисков прогноза инфляции можно выделить более сильный фискальный импульс и сопутствующий рост давления на цены со стороны внутреннего спроса, высокие инфляционные ожидания, возможный рост мировых цен на продовольствие, а также риски возможных шоков предложения на внутренних рынках», - сказал Глава Нацбанка.

Вместе с этим, на фоне активной государственной поддержки экономики, регулятором улучшены прогнозы по развитию экономики Казахстана.

Так, по данным Нацбанка, рост ВВП в 2023 году будет формироваться в диапазоне 4,2-5,2%. Прогноз роста экономики на 2024-2025 годах повышен до 4-5%.

Г.Пирматов подчеркнул, что при соответствии динамики фактической инфляции и ее устойчивой части ожиданиям регулятор продолжит политику плавного и осмотрительного снижения базовой ставки.